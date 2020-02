Birds of Prey: record negativo con incassi più bassi all'esordio tra i film del DC Extended Universe

Sembra proprio che Birds of Prey sia destinato a ottenere un record negativo per quanto riguarda gli incassi più bassi di sempre nel weekend d'apertura, per quanto riguarda tutti i film usciti finora e appartenenti al DC Extended Universe.



Nonostante abbia ricevuto anche molte recensioni positive e generalmente una buona risposta da parte dei fan più appassionati, in base alle prime proiezioni sembra che Birds of Prey sia destinato a far segnare il record negativo sugli incassi all'esordio, dunque, con 33,2 milioni di dollari secondo le prime stime, che lanciano il film in cima alla classifica del box office USA ma segnano anche l'incasso più basso registrato finora per il primo fine settimana di un film appartenente a tale universo di riferimento.



Non si tratta del peggior risultato in assoluto per quanto riguarda un film DC Comics, visto che questo riconoscimento va sicuramente a Jon Hex con i suoi 5,3 milioni di dollari, ma è certamente un risultato deludente per un film che comunque è stato al centro dell'attenzione in questi giorni, in particolare grazie all'interpretazione di Margot Robbie nel ruolo di Harley Quinn.



A sottolineare l'importanza del film, sul fronte videoludico abbiamo intravisto anche l'immancabile collaborazione Fortnite x Birds of Prey, mentre la pellicola ha ottenuto anche il benestare di Valentina Ariete nella nostra recensione di Birds of Prey, dalla quale emerge una valutazione decisamente positiva.