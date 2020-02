Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue su Xbox One, la data di uscita è vicina?

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue potrebbe essere in arrivo presto su Xbox One, considerando che una data di uscita è emersa dal Microsoft Store per poi venire rimossa poco dopo a quanto pare, ma la questione è verosimile considerando il prossimo arrivo dell'intera serie sulla console in questione.



Sappiamo infatti che la serie completa di Kingdom Hearts è prevista arrivare su Xbox One nel 2020, dunque è normale che si comincino ad avvistare i capitoli. Nella fattispecie, per completare il quadro oltre al già uscito Kingdom Hearts 3 mancano tutti i capitoli precedenti, proposti di recente in due sostanziose raccolte, ovvero Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix e Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue.



Secondo quanto riportato da Comicbook, proprio quest'ultimo, ovvero Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue è comparso sul Microsoft Store, con data di uscita fissata per il 18 febbraio, dunque decisamente vicina. A questo punto, la conferma dovrebbe arrivare a breve, ma non stupirebbe più di tanto vista l'intenzione di Square Enix di portare i capitoli precedenti su Xbox One.



Ricordiamo che Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue è una raccolta che comprende tre capitoli ma si completa con l'altra raccolta. La questione è piuttosto confusionaria e forse anche per mettere ordine al caos della serie Square Enix ha annunciato di recente un nuovo Kingdom Hearts All-In-One Package, ma al momento solo per PS4. In ogni caso, ricordiamo la composizione delle due raccolte in questione:



Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix

Kingdom Hearts Final Mix

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days (HD Remastered cinematics)

Kingdom Hearts II Final Mix

Kingdom Hearts: Birth by Sleep Final Mix

Kingdom Hearts Re:coded (HD Remastered cinematics)