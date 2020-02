Dragon Ball FighterZ, la Stagione 3 si presenta con Kefla e Goku Ultra Istinto in un trailer

Dragon Ball FighterZ prosegue con la Stagione 3, che si presenta nel nuovo trailer riportato qui sopra e promette l'arrivo di un'altra serie di personaggi aggiuntivi per il già ampio roster di combattenti del picchiaduro Arc System Works basato sulla celebre serie di Akira Toriyama.



Protagonisti del trailer sono Goku Ultra Istinto, ultimo personaggio annunciato il mese scorso da Bandai Namco, e soprattutto Kefla, che rappresenta la prima novità assoluta della Stagione 3. Kefla è una combattente nata dalla fusione tra Kale e Caulifla utilizzando gli Orecchini Potara. Si tratta di uno dei guerrieri più potenti del manga, nonché ultima combattente del Sesto Universo, frutto di un mix tra le caratteristiche dei due personaggi di base.



Kefla sarà disponibile in Dragon Ball FighterZ a partire dal 28 febbraio 2020, con la possibilità di ottenerla direttamente acquistando il FighterZ Pass 3, che consente di ricevere Kefla due giorni prima come accesso anticipato rispetto al rilascio in DLC singolo. La Stagione 3 di Dragon Ball FighterZ, a cui corrisponde il FighterZ Pass 3, conterrà ovviamente nuovi combattenti destinati ad accrescere ulteriormente il roster del gioco.



Oltre a Goku Ultra Istinto e a Kefla, sono in arrivo dunque altri personaggi aggiuntivi per Dragon Ball FighterZ, in attesa di ulteriori informazioni da parte di Bandai Namco. In base a quanto si vede nel trailer di oggi, gli slot previsti sono cinque e due di questi sono già occupati, dunque restano almeno altri tre personaggi da scoprire per il nuovo FigherZ Pass.