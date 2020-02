GTA 6, Rockstar Games diffonderà informazioni nei prossimi mesi?

GTA 6 non può fare a meno di emergere nelle voci di corridoio quando si prende in considerazione le affermazioni di Take Two e Rockstar Games sui programmi del prossimo futuro, in particolare quando le compagnie in questione, nel loro meeting finanziario, menzionano novità in arrivo nei prossimi mesi sui maggiori titoli del catalogo.



Commentando i risultati finanziari dell'ultimo trimestre fiscale, che hanno portato davvero notizie grandiose per Take Two con 29 milioni di copie per Red Dead Redemption 2 e ben 120 milioni di copie in totale per GTA 5, la conferenza finanziaria del publisher ha toccato anche i progetti futuri, sebbene mantenendo il consueto riserbo assoluto sui titoli di grosso calibro in sviluppo presso Rockstar Games.



"Condivideremo altre informazioni sul programma dei giochi per il futuro", ha affermato nella fattispecie Karl Slatoff, presidente di Take Two. "Speriamo di avere più informazioni da diffondere con voi nel corso dei prossimi mesi al riguardo". Ovviamente, l'affermazione è estremamente vaga e Slatoff si è guardato bene dal menzionare precisamente GTA 6, ma parlando di "pipeline" e prossimi giochi Rockstar Games in arrivo, attualmente in sviluppo presso Rockstar Games, è chiaro che si pensi subito al nuovo capitolo della maggiore serie in assoluto per Take Two.



Certo, l'uscita di scena di Dan Houser, fondatore di Rockstar Games e uno degli autori delle sceneggiature di praticamente tutti i giochi della compagnia, può rappresentare una notizia negativa per GTA 6 e gli altri titoli del team, ma Strauss Zelnick di Take Two ha assicurato che la questione non influirà sulla qualità dei giochi e sul programma già in atto per quanto riguarda i titoli attualmente in sviluppo.