Call of Duty: Modern Warfare, i giocatori non sono contenti del nuovo look di Ghost

Call of Duty: Modern Warfare sta per far tornare sulla scena Ghost, ovvero uno dei personaggi più noti e carismatici nell'universo della serie Activision, che è stato ormai confermato come di ritorno all'interno della Stagione 2 del gioco ma le cui modifiche effettuate all'aspetto stanno alquanto dividendo la community, con molti giocatori che si sono dimostrati scontenti del suo nuovo look.



Simon "Ghost" Riley è un personaggio principale in Call of Duty: Modern Warfare 2 ed è riuscito a conquistarsi un notevole seguito in un universo alquanto cangiante e ricco di comparse come quello di Call of Duty, dunque si tratta di un elemento importante dell'immaginario della serie a cui i giocatori tengono particolarmente. Non stupisce più di tanto il suo ritorno in Call of Duty: Modern Warfare, visto che oltre all'ampio ruolo in Modern Warfare 2 viene spesso menzionato o utilizzato tra easter egg e riferimenti vari anche in diversi altri capitoli.



Ghost avrà dunque un ruolo in Call of Duty: Modern Warfare Stagione 2, cosa ormai confermata anche da un recente trailer e da varie informazioni a corredo, ma si presenterà dotato di un nuovo aspetto: nella fattispecie, mentre la sua caratterizzazione principale, ovvero il teschio, era prima semplicemente disegnato sopra il passamontagna, ora appare essere una vera e propria maschera sul volto del soldato.



Vari utenti hanno fatto notare come questo design sia un'esagerazione, considerando che il bello del teschio di Ghost era il suo essere una realistica variazione sull'equipaggiamento standard dei soldati, mentre in questo caso sembra una reinterpretazione esagerata per il contesto. "Sembra che si sia costruito una maschera a partire da uno di quegli scheletri di plastica da due soldi che si usano ad Halloween", ha detto qualcuno su Reddit, incontrando peraltro molti consensi.



La community più affezionata e storica, insomma, si è schierata contro il nuovo aspetto di Ghost richiedendo un ritorno alla semplicità iniziale del look, che rendeva il personaggio decisamente più credibile nel contesto di Call of Duty. A questo punto vedremo se Infinity Ward vorrà applicare delle modifiche al Ghost di Call of Duty: Modern Warfare, considerando quanto il team sia sempre molto ricettivo sui feedback da parte degli utenti. Nel frattempo, sono emersi diversi dettagli sulla Stagione 2 di Call of Duty fra nuove armi, Rust e Battle Pass.