Nintendo Switch durerà più delle console precedenti, secondo il presidente Shuntaro Furukawa

Nintendo Switch è destinato a durare più delle console precedenti, puntando su un ciclo vitale più lungo della media, secondo quanto riferito dal presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, nel corso di una recente conferenza di ordine finanziario sull'andamento della propria compagnia.



"Con Nintendo Switch che si avvia a intraprendere il suo quarto anno, la situazione sembra un po' diversa da quella delle console domestiche che abbiamo prodotto in passato", ha spiegato in presidente Furukawa. "Oltre ad essere una console domestica che può essere portata in giro nella sua versione standard, stiamo offrendo anche Nintendo Switch Lite come console principalmente portatile e i consumatori possono scegliere dunque il modello più confacente alle proprie esigenze".



Il presidente di Nintendo punta dunque sulla versatilità della console ma anche sulle diverse proposte attualmente disponibili sul mercato, visto che di fatto a questo punto Nintendo Switch è sdoppiata tra console domestica che è anche portatile e macchine esclusivamente portatile, con scelta lasciata all'utente su come utilizzarla al meglio.



"Per quanto riguarda l'hardware, penso che saremo in grado di prendere in considerazione una varietà di modi diversi in cui espanderci in futuro", ha proseguito Furukawa, "ma il software non è meno importante. Come spiegato nella presentazione, il nostro focus ora è tutto incentrato su Nintendo Switch e sulla sua base in crescita. Concentrando le nostre risorse di sviluppo software su Nintendo Switch, credo che il suo ciclo vitale seguirà un percorso che è diverso da quello delle nostre console precedenti".



L'altro elemento positivo che fa pensare a un allungamento del ciclo vitale, insomma, è che per la prima volta in tanti anni tutti i team Nintendo e la produzione in generale è concentrata esclusivamente su una macchina, ovvero Nintendo Switch, che copre a questo punto tutti e due i segmenti di mercato in cui solitamente Nintendo è concentrata. Non dovendo suddividere gli sforzi tra macchine diverse, il supporto software sarà ancora più poderoso e il risultato potrebbe essere un ulteriore allungamento del ciclo vitale di Nintendo Switch.