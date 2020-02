Nintendo Switch, il Coronavirus non influirà sulle vendite in Europa e negli USA

Le vendite di Nintendo Switch non verranno influenzate dal Coronavirus in Europa e negli USA, a differenza di quanto sta accadendo in Giappone: lo ha dichiarato un portavoce dell'azienda nipponica.



"Possiamo confermare che la produzione di alcuni prodotti Nintendo per il mercato giapponese è stata rallentata per via della diffusione del Coronavirus", ha detto il portavoce.



"Tuttavia Nintendo non si aspetta un impatto significativo sulla capacità distributiva globale per console e accessori, dunque i prodotti destinati alla vendita in Europa e Nord America, inclusi i preorder, non subiranno ritardi."



"Approfittiamo dell'occasione per esprimere la nostra preoccupazione e la nostra vicinanza nei confronti di tutte le persone colpite dal Coronavirus durante questo periodo così difficile."



Finora la diffusione del virus ha provocato diversi disagi e ritardi produttivi anche in casa Nintendo, costringendo ad esempio al rinvio di The Outer Worlds per via del fatto che al porting lavora un team cinese.