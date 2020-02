The Outer Worlds su Nintendo Switch rimandato causa Coronavirus, la versione fisica sarà su cartuccia

The Outer Worlds su Nintendo Switch arriverà in ritardo, è stato infatti rimandato a causa del Coronavirus che evidentemente sta complicando le operazioni per il team cinese Virtous Games, che si sta occupando del portino sulla console Nintendo.



Non è chiaro quale sia lo stato di pericolo in cui si trova il team Virtous Games, che dovrebbe avere base a Singapore ma con altre divisioni in altre zone della Cina, ma ovviamente la crisi che sta colpendo il paese a causa dell'epidemia ha riflessi in tutti gli ambiti economici e logistici del paese, dunque le operazioni di sviluppo di The Outer Worlds per Nintendo Switch hanno subito delle complicazioni.



Al momento non c'è una nuova data di uscita per il gioco, che è stato semplicemente rimandato a data da definire rispetto al 6 marzo che era stato annunciato in precedenza, con un annuncio che dovrebbe arrivare in breve.



Mentre auguriamo il meglio possibile a Virtous Games, arriva anche una buona notizia da Private Division: a quanto pare la versione fisica di The Outer Worlds per Nintendo Switch sarà su cartuccia. Sebbene l'affermazione possa sembrare una banalità, si tratta invece di una svolta, considerando che inizialmente era stata annunciata un'edizione fisica senza supporto, ovvero una semplice scatola con un codice per il download in digitale.





We're delaying @OuterWorlds on Nintendo Switch due to the coronavirus impacting the Virtuos team working on the port, to provide them enough time to finish development. We'll now be releasing the physical version on cartridge. Once we have a new launch date, we'll let you know! — Private Division (@PrivateDivision) February 6, 2020