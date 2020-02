League of Legends, il Cosplay Contest europeo si terrà in Polonia

Il Cosplay Contest europeo di League of Legends si terrà in Polonia tra l'8 e il 10 maggio 2020. In questa occasione i migliori artisti provenienti da tutta europa si incontreranno e sfideranno per un montepremi di 2500 euro.



Questo evento unico rappresenta la fase finale della celebrazione del decennale di League of Legends e sarà organizzato in modo da rappresentare una una dedica speciale alla sua community. La preselezione, iniziata da qualche giorno, durerà fino al 31 marzo 2020. La fase finale, che ospita i migliori 16 cosplayer, si terrà durante la fiera Pyrkon Fantasy di quest'anno a Poznań, in Polonia, tra l'8 e il 10 maggio 2020.



I cosplay di League of Legends sono tra i più amati e celebri di tutta l'industria. In questa occasione saranno presenti i migliori artisti provenienti da tutta Europa che mostreranno le loro creazioni migliori.



Chissà se ci sarà anche spazio per qualche nuovo annuncio su LoL, Runeterra, Wild Rift e Teamfight Tactics Mobile Tutte le informazioni, in lingua inglese, possono essere trovate a questo indirizzo.