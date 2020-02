Death Stranding, l'action figure di Sam Porter Bridges si mostra nelle prime immagini

Death Stranding di Hideo Kojima è stato uno dei videogiochi più importanti dell'anno appena trascorso, sicuramente il titolo più ambizioso e originale arrivato su PlayStation 4. I fan dell'opera non potranno di certo farsi scappare la prima action figure ufficiale, il cui arrivo è previsto per i prossimi mesi.

Questa action figure di Death Stranding avrà come protagonista l'affascinante Sam Porter Bridges, che probabilmente anche se non avete giocato a Death Stranding ricorderete per i meme del corriere con una colonna di valigette e pacchi sulla schiena, in giro per il mondo. Trattasi di un vero e proprio Nendoroid realizzato da Good Smile Company, quindi il prezzo previsto sarà di circa 50 dollari (che in Europa diventeranno 60 euro, come di solito accade). Death Stranding è diventato un set LEGO, di recente: ma non ufficiale.

La data di uscita dell'action figure di Death Stranding è fissata per agosto 2020, intanto però abbiamo una prima immagine che vi mostrerà tutti i contenuti del pacchetto. Notate la fedeltà e la cura con cui sono stati realizzati.