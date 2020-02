Pokémon: Mewtwo, Pichu e tutti i nuovi Funko Pop

Il franchise dei Pokémon ha segnato la vostra infanzia, e ve lo porterete probabilmente anche nella tomba: probabilmente anche all'enorme successo di Pokémon Spada e Scudo, è il turno di nuovi Funko Pop dedicati ai mostriciattoli tascabili più famosi al mondo.

Negli scorsi mesi sono arrivati sul mercato i Funko Pop degli starter di Kanto (Prima Generazione) e di Pikachu; ma in queste ore sono state annunciate quattro nuove statuine. Presto la vostra collezione si arricchirà dei Funko Pop di Mewtwo, Pichu, Mr. Mime e Vulpix: il prezzo di lancio sarà di 10,99 dollari cadauna e la data di lancio è fissata per aprile 2020. Alcuni siti web apriranno presto i preordini, come del resto anche per il Funko Pop di Goku con noodles.

Ancora una volta i Funko Pop dei Pokémon appartengono alla prima generazione, segno di quanto sia rimasta impressa nella mente e nei cuori di tutti i giocatori; questo ad eccezione di Pichu, che compare solo dalla seconda generazione in poi. Eccovi la prima immagine dei Funko Pop in arrivo: quale acquisterete? E perché proprio tutti quanti?