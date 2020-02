Crash Bandicoot Mobile arriva su iOS e Andoid: prime immagini e info

La simpatica mascotte di Activision sta per tornare in Crash Bandicoot Mobile. Un progetto seguito da King per iOS e Android che ci farà vestire nuovamente i panni del simpatico peremele, questa volta alle prese con un endless run. Ecco le prime immagini e le informazioni trapelate.



Dopo che sia Mario che Sonic hanno ricevuto un adattamento mobile, era solo questione di tempo prima che Activision, grazie alla sussidiaria King, si gettasse su questo mercato. Ecco, dunque, nascere Crash Bandicoot Mobile un nuovo enless run con protagonista il simpatico peremele.



Il gioco è stato intercettato grazie a delle pubblicità uscite prima del tempo su Facebook che dirottano persino sul sito ufficiale del gioco. Dove presto ci sarà data la possibilità di registrarci e cominciare a giocare.



Il gioco si sposa piuttosto bene con la natura di Crash, anche se dal nuovo capitolo della serie, dopo due remaster (apprezzatissime) come Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Crash Team Racing Nitro-Fueled, ci si aspettava qualcosa di più.



Nel caso in cui vogliate dare un'occhiata a Crash Bandicoot Mobile potete provare a collegarvi al sito ufficiale e guardare la manciata di immagini rubate.