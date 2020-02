Microsoft Surface Duo avvistato nel mondo reale, include un flash frontale?

Microsoft Surface Duo è stato avvistato nel mondo reale e sembra che ci siano delle differenze rispetto al prototipo presentato qualche tempo fa, in primis la presenza di un flash frontale.



La foto che vedete in calce, scattata senza dubbio su di un mezzo di trasporto pubblico, mostra il Surface Duo durante la lettura di un documento, che viene visualizzato in questo caso nella parte destra dello schermo pieghevole.



Ad attrarre l'attenzione è però il flash che sembra posizionato nella zona alta del dispositivo, e che appunto non c'era quando il terminale è stato annunciato da Microsoft, ma avrebbe senz'altro senso in quella posizione.



Con una fotocamera posizionata così, basta infatti ripiegare il Surface Duo per utilizzarla per i tradizionali scatti "posteriori", ricorrendo allo schermo frontale per controllare la ripresa.



Dopodiché è probabile che la soluzione immaginata da Microsoft per scattare fotografie con un Surface Duo non regga il confronto con ciò che viene attualmente offerto dai device di fascia alta.