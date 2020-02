Windows 10: problemi della funzione cerca finalmente risolti

Sono ormai alcuni mesi che Windows 10 presenta su diversi PC Windows dei problemi alla funzione ricerca (anche nota come barra della ricerca). Sono servite ancora nuove settimane per correre ai ripari, ma pare che Microsoft finalmente ce l'abbia fatta.

In queste ore è disponibile un nuovo aggiornamento per Windows 10 (a proposito, nuove icone su Windows 10 sono già state avvistate, lo sapevate?), un update contenuto ma significativo: risolve i problemi della funzione cera. I problemi in questione sono arrivati negli ultimi mesi precisamente con gli aggiornamento di maggio 2019 e poi di nuovo a novembre 2019, anche se hanno colpito (va detto) un certo numero di utenti su PC, non tutti in assoluto.

Qualcuno ipotizza che il problema sia stato risolto anche per i suoi risvolti economici: la barra ricerca, è vero, consente di trovare file locali sul proprio PC, ma punta anche a ricerche online, soprattutto di prodotti in vendita. C'era dunque un business che stava materialmente risentendo di queste problematiche.