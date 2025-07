I Nintendo Switch 2 region locked non vanno usati fuori dal Giappone, avverte l'azienda

La divisione nipponica di Nintendo ha pubblicato un post sui social per avvisare gli utenti che i Nintendo Switch 2 region locked non vanno usati fuori dal Giappone, ad esempio durante un viaggio all'estero.

Curiosamente, l'avvertimento si estende anche alla versione multilingua della console che è possibile acquistare presso i negozi giapponesi, ma in questo caso unicamente per puntualizzare la necessità di munirsi di un adattatore a corrente compatibile.

Non viene invece specificato il motivo per cui i Nintendo Switch 2 region locked, che come sappiamo sono in vendita a un prezzo ridotto per gli utenti nipponici, non vadano utilizati all'estero. E il mistero si infittisce quando si legge un'ulteriore nota del produttore.

A quanto pare, infatti, la divisione giapponese di Nintendo rifiuterà di riparare Switch 2 region locked che siano in qualche modo rimasti danneggiati mentre li si utilizzava al di fuori dei confini del paese.