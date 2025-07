I Fantastici Quattro: Gli Inizi mostra una scena con Silver Surfer

Insomma, l'annuncio della Silver Surfer interpretata da Julia Garner lascia tutti di stucco e innesca una serie di eventi che vedranno i Fantastici Quattro alla disperata ricerca di un modo per scongiurare la distruzione della Terra.

"Il vostro mondo verrà inghiottito dal divoratore. Non c'è niente che possiate fare per fermarlo, perché lui è una forza universale , essenziale quanto le stelle. Abbracciate i vostri cari e dite ciò che avevate paura di dire. Usate questo tempo per gioire e festeggiare, perché non ve ne resta molto."

"Siete voi i protettori di questo mondo?", chiede Silver Surfer, in quella che sembra una palese citazione del primo Ghostbusters . Susan Storm risponde di sì senza esitazione, al che la donna dalla pelle argentata prosegue: "Il vostro pianeta è condannato a morte."

C'è tanto John Byrne in questo film

Se avete visto il trailer finale de I Fantastici Quattro: Gli Inizi e i precedenti video promozionali, e siete lettori di fumetti Marvel di lunga data, avrete senz'altro notato le similitudini fra la nuova trasposizione cinematografica e uno specifico arco narrativo firmato da John Byrne.

Ci riferiamo agli eventi che partono sulle pagine di Fantastic Four #242, pubblicato nel maggio del 1982, anche se in quel caso a svolgere il ruolo di araldo per Galactus era il potente e spietato Terrax.

Man mano che la storia va avanti, tuttavia, si verifica lo scontro con il Divoratore di Mondi fra le strade di New York, come immaginiamo avvenga nel film, e alla fine Galactus va via con un nuovo araldo, stavolta una donna, che Johnny cerca disperatamente di raggiungere, salvo "spegnersi" una volta uscito dall'atmosfera e precipitare.