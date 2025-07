Ubisoft ha annunciato i CEO della nuova società creata con Tencent

Saranno dunque loro a guidare l'azienda proprietaria dei marchi di Assassin's Creed, Far Cry e Tom Clancy's Rainbow Six , risultato della "trasformazione" figlia anche dell'importante investimento effettuato dal colosso cinese, pari a 1,25 miliardi di dollari in contanti.

Di padre in figlio: è un problema?

La nuova azienda creata da Ubisoft insieme a Tencent rimarrà dunque in famiglia, letteralmente. Interrogato da Variety in merito a possibili accuse di nepotismo, Charlie Guillemot ha risposto: "Capisco perfettamente da dove arrivino queste preoccupazioni, e voglio essere chiaro: sì, sono il figlio di Yves. Non è qualcosa che nascondo. Tuttavia la mia nomina non riguarda solo i legami familiari, bensì ciò di cui Ubisoft ha bisogno in questo momento."

"Ho trascorso l'ultimo decennio accumulando esperienza sia dentro che fuori Ubisoft, guidando team, gestendo brand e affrontando il cambiamento in un'industria che si muove velocemente. Ho anche fatto la scelta consapevole di allontanarmi quando era il momento giusto, per imparare e crescere altrove."

La nuova sussidiaria rappresenta un'ulteriore scommessa sul futuro dei principali marchi di Ubisoft, puntando a consolidare il loro valore nel mercato globale con il supporto strategico di Tencent: vedremo quale sarà il risultato di questa operazione.