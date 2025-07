Il cosplay di Marin da My Dress-Up Darling di sheliymidori interpreta la coniglietta killer della Stagione 2

Dopo il successo riscosso con la prima stagione dell'anime, My Dress-Up Darling è tornato con una nuova serie di episodi, per la gioia di molti cosplayer, visti che i temi trattati dalla serie li toccano da vicino. A questo proposito, stamani vi proponiamo il cosplay di Marin Kitagawa di sheliymidori.

Marin è la protagonista femminile di My Dress-Up Darling, una ragazza solare che aspira a diventare una cosplayer, ma che non ha la minima praticità con macchine da cucire e altri lavori manuali, quindi non è neppure in grado di realizzare un costume. In suo soccorso arriva Gojō, un ragazzo introverso che punta a diventare un costruttore di bambole tradizionali giapponesi e abile sarto, che aiuterà la ragazza a coronare il suo sogno, dando vita a un'amicizia che sembra sfociare nel romantico.