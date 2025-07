Donkey Kong Bananza riceve la patch 1.1.0 al lancio, abilita GameShare per la co-op e non solo

Si tratta di un aggiornamento non particolarmente corposo, ma che merita attenzione: le note ufficiali parlano infatti di miglioramenti all'esperienza di gioco e dell'attivazione di funzionalità per la modalità cooperativa a due giocatori.

Le modifiche dell'aggiornamento

Più nello specifico, il sito ufficiale di Nintendo afferma che la patch "aggiunge opzioni per "GameShare (utente locale)" e "GameShare (GameChat)" per la modalità cooperativa". In pratica, oltre che tramite la co-op sulla stessa console, una volta installata la patch sarà possibile usare GameShare per permettere a un secondo utente di unirsi alla partita con la propria console - anche senza possedere una copia del gioco. Il collegamento può avvenire sia tramite connessione wireless locale, sia attraverso multiplayer online grazie alla funzionalità GameChat.

Le note menzionano anche "varie modifiche apportate per rendere l'esperienza di gioco più confortevole", sebbene non vengano forniti ulteriori dettagli. In ogni caso, considerando l'aggiunta delle opzioni GameShare e i possibili miglioramenti, il download dell'aggiornamento è altamente consigliato.

Come accennato in apertura, Donkey Kong Bananza da oggi è disponibile su Nintendo Switch 2, dopo un'accoglienza a dir poco calorosa della stampa, al netto di alcuni problemi di performance.