Donkey Kong Bananza fa incetta di voti altissimi nella recensioni internazionali

Con il debutto nei negozi fissato per domani, pochi minuti fa è scaduto l'embargo sulle recensioni di Donkey Kong Bananza, il che ci permette di scoprire come è stata valutata la nuova esclusiva per Nintendo Switch 2 dalla critica internazionale.

Il verdetto? A giudicare dai voti, assolutamente positivo: numerose testate hanno deciso di premiare l'avventura con protagonisti Donkey Kong e Pauline con dei perfect score e tantissime valutazioni pari o superiori a 9. Scorrendo l'elenco di Metacritic, non si riscontra neppure un'insufficienza o una sufficienza striminzita, segno che il gioco ha più o meno messo d'accordo tutti, convincendo con le sue innegabili qualità.