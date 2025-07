Mario Kart World: la nuovissima esclusiva Nintendo Switch 2 è in promozione su Amazon

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione di piccola entità con un'offerta che prevede uno sconto del 5% sulla nuova esclusiva per Nintendo Switch 2: Mario Kart World. Il prezzo finale d'acquisto è di 85,28€. Si tratta di uno sconto non così copioso ma che, considerando le politiche di Nintendo stessa, può comunque risultare interessante e utile. Puoi acquistare questo titolo direttamente tramite questo link oppure cliccando sul box prodotto qui in basso: Mario Kart World è una delle esclusive più attese per ogni console Nintendo e quest'anno, la Grande N ha deciso di lanciare la sua nuova Switch 2 in concomitanza proprio con l'uscita di un nuovo capitolo della serie.