Donkey Kong Bananza promosso da Digital Foundry, ma con alcune riserve

Con lo scadere dell'embargo sulle recensioni di Donkey Kong Bananza , è arrivata, come da tradizione, anche l'analisi tecnica di Digital Foundry , che ha descritto la nuova esclusiva Nintendo Switch 2 come una delle produzioni tecnicamente più ambiziose della casa di Kyoto, pur riconoscendo alcune imperfezioni.

Le note dolenti

Tuttavia, Digital Foundry ha evidenziato alcuni compromessi e aspetti meno riusciti: tra questi un sistema di illuminazione datato, ombre di bassa qualità che generano "rumore" visivo e aliasing ben visibile. È stata inoltre criticata l'adozione del datato FSR1 per l'upscaling, una scelta considerata inspiegabile alla luce della disponibilità di soluzioni superiori come il DLSS di NVIDIA, che avrebbe sicuramente garantito una qualità dell'immagine migliore.

Anche sul fronte delle prestazioni si registrano alcune criticità. Sebbene il gioco giri generalmente a 60 fps in maniera fluida, Digital Foundry segnala cali nel framerate in situazioni specifiche e durante animazioni complesse. Le boss fight, in particolare, sono il punto dolente: a causa del sistema a doppio buffer, il framerate si blocca sui 30 fps e in alcuni scontri rimane su questa cifra fino alla fine.

Vi ricordiamo che Donkey Kong Bananza sarà disponibile da domani, 17 luglio, in esclusiva per Nintendo Switch 2.