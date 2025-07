Motorola Razr 60 edizione Swarovski: lo smartphone pieghevole tempestato di cristalli ha una data di uscita

Il Motorola Razr 60 si prepara a tornare al centro dell'attenzione. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, il brand ha ufficializzato il lancio di una nuova variante del suo pieghevole: una versione speciale impreziosita da cristalli Swarovski . La data da segnare sul calendario è il 5 agosto, quando il dispositivo sarà svelato ufficialmente. A confermarlo è un teaser diffuso da Motorola stessa, che promette un "makeover scintillante" per uno dei suoi modelli più iconici.

Motorola Razr 60 Swarovski

La comunicazione dell'azienda si mantiene volutamente vaga. L'unico dettaglio esplicitato è l'aspetto estetico: un design rinnovato all'insegna della brillantezza, pensato per distinguersi visivamente senza però rivelare nulla sulle caratteristiche hardware.

Il Razr, sin dal suo ritorno nel formato pieghevole, ha puntato molto sull'eredità storica del marchio. Riproporre lo stesso modello in una versione scintillante serve non solo a stimolare l'interesse, ma anche a rafforzare un'identità di prodotto che guarda con decisione all'elemento distintivo, più che alla rincorsa delle prestazioni.

Una linea originale in un mercato dove le differenze tecniche tra i top di gamma si assottigliano sempre più, lasciando spazio a elementi di differenziazione sempre più marginali. Un po' come la corsa al millesimo di millimetro ingaggiata da Honor e Samsung per lo scettro di pieghevole più sottile.

Intanto pare che il primo iPhone pieghevole potrebbe costare meno del previsto.