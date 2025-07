HONOR Magic V5 è ufficiale in Cina, ed è il pieghevole più sottile di sempre

Partiamo prima di tutto da una delle caratteristiche più importanti e significative di HONOR Magic V5, lo spessore. Il nuovo pieghevole della compagnia cinese vanta infatti uno spessore di 4,1 millimetri quando completamente aperto, che aumentano ad appena 8,8 millimetri da chiuso. Escludendo dunque la sporgenza del modulo fotocamere, si tratterebbe di circa 0,1 millimetri in meno rispetto al modello concorrente OPPO Find N5, diventando a tutti gli effetti il pieghevole più sottile di sempre sul mercato.

Quando uscirà HONOR Magic V5 in Europa

Al momento non disponiamo ancora di una data d'uscita ufficiale per HONOR Magic V5 riservata al mercato europeo, che avverrà probabilmente tra poche settimane o mesi. Chiaramente è bene come sempre specificare che si tratta di pure e semplici supposizioni, che dovranno trovare una conferma ufficiale da parte della compagnia produttrice cinese.

HONOR Magic V5

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da HONOR, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo, vi ricordiamo che manca sempre meno all'annuncio di Samsung Galaxy Z Fold7, che potrebbe seriamente competere con il nuovo modello di HONOR.