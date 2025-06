Samsung Unpacked 2025: data e orario dell’evento dedicato ai nuovi Galaxy

Samsung ha annunciato data e orario del prossimo Unpacked , evento dedicato ai nuovi dispositivi pieghevoli e wearable. L'evento si terrà il 9 luglio a Brooklyn, precisamente alle ore 16:00 italiane . Registrandovi sul sito ufficiale, inoltre, è possibile ricevere un codice sconto di 50 € valido per l'acquisto dei nuovi prodotti. Ecco tutti i dettagli in merito.

Inoltre, tra i protagonisti di questo evento dovremmo trovare anche il Galaxy Z Flip 7 , con un display esterno che supera in ampiezza quello del Flip 6. In questo caso si tratta di un vero e proprio restyling, oltre ad adottare lo Snapdragon 8 Elite .

Tra le novità principali troviamo il Galaxy Z Fold7 in due colorazioni, ovvero Jet Black e Blue Shadow. Questo nuovo prodotto dovrebbe avere uno spessore di 4,54 mm da aperto e 9,1 mm da chiuso, con un display esterno da 6,5 pollici e un pannello interno con una diagonale di 8,2 pollici.

Non solo pieghevoli

Durante l'evento verrà mostrata anche la nuova serie Galaxy Watch 8, precisamente con tre modelli differenti: Watch 8, Watch 8 Classic e Watch 8 Ultra, con quadrante circolare e cassa squadrata con angoli smussati. Il Galaxy Watch 8 Ultra ha una cassa da 47 mm e si ipotizzano nuove varianti di colori (nei render viene infatti mostrato un nuovo cinturino blu). Inoltre, quest'ultimo dovrebbe includere due nuovi tasti aggiuntivi.

Il Watch 8 Classic presenta invece una cassa argento e un nuovo pulsante e sarà disponibile nella misura da 46 mm. Insomma, non ci resta che seguire l'evento e scoprire tutte le novità dedicate ai nuovi prodotti targati Samsung.

Nel frattempo, i nuovi render di Galaxy Z Fold 7 mostrano uno spessore ridotto e un display più grande, mentre è in arrivo la beta pubblica di One UI 8 Watch per gli smartwatch.