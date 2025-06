In arrivo la beta pubblica di One UI 8 Watch: il sistema operativo per gli smartwatch Samsung

Dopo essere arrivata per smartphone, One UI 8 ora è disponibile anche per smartwatch, si tratta, infatti, di One UI 8 Watch. Questa nuova funzione del sistema operativo apporterà una serie di modifiche e innovazioni da poter sfruttare sui propri smartwatch Samsung.

Tra le principali novità introdotte vi è, ad esempio, una "Guida al sonno" che suggerirà l'orario ideale per dormire in base alle esigenze dell'utente, creando così una routine sana, in modo tale da trascorrere delle notti che poi saranno d'aiuto per svolgere al meglio le proprie attività quotidiane.