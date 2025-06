Motorola accoglie Android 16: l'elenco completo dei dispositivi compatibili

Android 16 è arrivato un po' a sorpresa, quasi come una risposta diretta all'annuncio dei nuovi sistemi operativi targati Apple. Anche Motorola ha deciso di unirsi alla famiglia di dispositivi che supporteranno Android 16, annunciando tutta una serie di dispositivi che andranno ad introdurre proprio la nuova versione del sistema operativo.

Motorola razr 60 Ultra

Per quanto riguarda i modelli - di cui presto scopriremo la lista - c'è da sottolineare che, per ovvie ragioni, figurano molti device di fascia alta e dunque i top di gamma dell'azienda ma anche degli smartphone rilasciati sul mercato ormai da qualche anno, sintomo di come Motorola voglia cercare di offrire a tutti gli utenti la migliore esperienza possibile.