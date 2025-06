Marvel Sfida dei Campioni ha una data di uscita su PC via Steam

Kabam ha annunciato la data di uscita di Marvel Sfida dei Campioni su PC: sarà possibile scaricare gratuitamente il gioco da Steam a partire da domani, 18 giugno, e lanciarsi nelle meccaniche di combattimento di questo divertente picchiaduro nato su mobile.

I giocatori potranno vivere un'esperienza arcade rinnovata e spettacolare grazie alla grafica in Full HD a 60 fps e a un'interfaccia ottimizzata per desktop. La versione PC supporterà anche il crossplay, consentendoci di continuare la partita da qualsiasi piattaforma.

Per celebrare il lancio, Kabam ha pubblicato il trailer live action "Symphony of Smackdowns" e ha dato il via a una campagna wishlist con ricompense cumulative: al raggiungimento dei 50K, 100K, 150K e 200K desideri su Steam, gli utenti riceveranno Cristalli 3 Stelle tematici, oro e ISO-8.

Il mese di giugno sarà ricchissimo anche per i giocatori mobile, grazie a una serie di eventi speciali e contenuti inediti legati al film I Fantastici Quattro: Gli inizi, che vedranno l'arrivo della Fantastic FORCE Saga con nuovi scontri nel multiverso e altro ancora.