Sbloccare le corse speculari in Mario Kart World pare così complicato che neanche Nintendo sa come fare

La modalità Corsa Speculare in Mario Kart World sembra essere così complicata da sbloccare che anche Nintendo ha fornito indicazioni sbagliate su come raggiungerlo, o meglio manchevoli, attraverso la newsletter ufficiale della compagnia.

Facciamo ovviamente ironia, ma il caso emerso in questi giorni è piuttosto curioso: in effetti la procedura per sbloccare le corse speculari in Mario Kart World non è semplicissima e richiede una notevole dedizioni per raggiungere i risultati richiesti, e unendo questo all'errore nella comunicazione di Nintendo si può scherzare sulla complessità della missione.

Qualche giorno fa, Nintendo ha inviato agli acquirenti di Mario Kart World una newsletter nella quale vengono riferite varie informazioni utili sul gioco, tra le quali anche quelli che dovrebbero essere i requisiti per sbloccare le corse con piste a specchio, ovvero versioni "ribaltate" e speculari di alcune piste presenti nel gioco.