Marvel Sfida dei Campioni è in arrivo a breve anche su PC, gratis

Non è finita qui: la nuova edizione del gioco supporterà cross-play e cross-progression , consentendo dunque ai giocatori di cominciare la partita sul proprio smartphone e di proseguirla su PC in maniera del tutto trasparente.

Le pre-registrazioni già sono aperte e garantiranno ricompense esclusive per gli utenti, che dalla versione PC di Marvel Contest of Champions possono aspettarsi un'esperienza arcade moderna, forte di un'interfaccia rinnovata e di una grafica a 1080p e 60 fps.

Kabam ha annunciato che Marvel Sfida dei Campioni è in arrivo a breve anche su PC e manterrà la propria impostazione free-to-play, dunque sarà possibile scaricare il gioco gratis da Steam non appena sarà disponibile ufficialmente.

Un roster ampissimo

Dieci anni non sono pochi, specie in ambito mobile, ed è chiaro che in questo lasso di tempo Marvel Sfida dei Campioni è cresciuto, e non poco: il roster del picchiaduro può ormai contare su oltre trecento personaggi, fra cui new entry come Spider-Woman e Lumatrix.

Quest'ultimo potrà essere sbloccato accumulando Light Essence nelle modalità PvE: la caccia a Lumatrix è cominciata lo scorso 5 marzo e proseguirà fino al 4 giugno, ma nel frattempo avremo modo di cimentarci anche con una nuova missione narrativa con protagonista Jessica Drew, Spy Games, fino al 7 maggio.

Avete visto il trailer finale di Thunderbolts*? Bene, perché Marvel Sfida dei Campioni provvederà a celebrare l'uscita del film con un evento speciale dedicato a Deadpool e Red Guardian, attivo fino al 2 maggio.