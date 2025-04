iPhone 17 Pro non avrà lo schermo antiriflesso, secondo un rumor

Manca sempre meno alla presentazione della nuova generazione di iPhone 17, che comprenderà il modello base, iPhone 17 Pro e l'inedito iPhone 17 Air, dalle dimensioni più compatte e ridotte. Nel frattempo sarebbero emersi nuovi rumor in merito ad iPhone 17 Pro , che potrebbe non offrire lo schermo antiriflesso e antigraffio a causa di alcuni problemi nel processo produttivo: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Ci eravamo lasciati qualche mese fa con alcune indiscrezioni riportate sulla piattaforma Weibo dall'informatore Instant Digital, a sostegno dell'arrivo di una nuova tipologia di display antiriflesso e antigraffio per sostituire il Ceramic Shield utilizzato fino ad oggi. Sembra però che i piani di Apple stiano per cambiare, a causa di alcune problematiche di produzione su larga scala dei nuovi modelli iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max . Alla luce di questo, quindi, i sopracitati modelli non presenteranno il display antigraffi e antiriflessi preventivato in origine, rimandandone l'arrivo alla prossima generazione di iPhone.

Quando uscirà iPhone 17 Pro

Al momento non conosciamo ancora una data d'uscita precisa per iPhone 17 Pro, che sarà presentato con ragionevole certezza il prossimo settembre, con conseguente uscita sui mercati di tutto il mondo prevista tra settembre e ottobre.

iPhone 17 Pro

Chiaramente è bene specificare che si tratta al momento di pure e semplici supposizioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia di Cupertino. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.