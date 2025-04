Spotify ha sempre più abbonati, ma il piano "super premium" resta un miraggio

Il miraggio del piano Spotify Super Premium

Da anni si parla con insistenza di un piano "super premium", un abbonamento di livello superiore che dovrebbe arricchire l'esperienza d'ascolto con funzionalità avanzate, tra cui spicca l'audio lossless, una qualità sonora superiore molto richiesta dagli audiofili. Le indiscrezioni si rincorrono dal 2021, alimentando le aspettative degli utenti desiderosi di un'esperienza musicale di altissimo livello. Tuttavia, questo tanto atteso piano non ha ancora visto la luce, lasciando molti interrogativi sul futuro dell'offerta di Spotify.

Come potrebbe essere Spotyfy Super Premium dopo l'accordo con Universal

Durante l'ultima call con gli investitori, l'amministratore delegato Daniel Ek ha affrontato la questione della segmentazione dell'offerta, definendola una "strategia naturale" per l'evoluzione della piattaforma. Nonostante questa apertura, Ek ha chiarito che nel breve termine l'attenzione di Spotify rimarrà focalizzata sui piani attuali, come le formule individuali e familiari che hanno riscosso successo finora. Questa dichiarazione sembra allontanare ulteriormente la prospettiva di un lancio imminente del piano "super premium", nonostante le promesse reiterate nel corso degli anni.

Le anticipazioni su un'offerta più ricca risalgono a quasi quattro anni fa, periodo in cui si è iniziato a vociferare di un abbonamento capace di integrare l'audio lossless con funzionalità esclusive e un accesso privilegiato a contenuti speciali o eventi dedicati. Nel luglio dello scorso anno, lo stesso Daniel Ek aveva ipotizzato un prezzo di lancio compreso tra i 17 e i 18 dollari, una cifra che rifletteva il valore aggiunto delle funzionalità promesse. Da quel momento, tuttavia, non sono giunte ulteriori comunicazioni ufficiali, alimentando un senso di attesa e, per alcuni, di delusione.

Parallelamente alle incertezze sul piano "super premium", emergono indiscrezioni riguardanti una possibile revisione dei prezzi degli abbonamenti esistenti. Secondo quanto riportato dal Financial Times, Spotify starebbe valutando un aumento del costo del piano individuale anche in Europa, con un possibile rincaro a 11,99 euro a partire dal mese di giugno. Questa ipotesi, se confermata, seguirebbe dinamiche già osservate in passato, dove incrementi tariffari non sono stati immediatamente accompagnati dall'introduzione di nuove funzionalità significative.

Voi che cosa ne pensate? Vi piacerebbe un piano Super Premium? E che cosa fareste se ci fossero aumenti del prezzo dell'abbonamento "standard"? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.