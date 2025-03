WhatsApp e Instragram sempre più simili: in arrivo un update per condividere la musica di Spotify negli stati

Quando si condivide un brano da Spotify, si potrà scegliere di pubblicarlo come aggiornamento di stato di WhatsApp, oltre alla consueta opzione di inviarlo come messaggio. WhatsApp genererà un'anteprima del brano , visualizzando il titolo della canzone, il nome dell'artista e la copertina dell'album. Un pulsante "Riproduci su Spotify" permetterà agli spettatori di aprire il brano direttamente nell'app Spotify.

Una novità interessante è in fase di sviluppo per gli utenti di WhatsApp: la possibilità di condividere musica da Spotify direttamente negli aggiornamenti di stato . La funzione, scovata nell'ultima versione beta di WhatsApp per Android, promette di rendere più interattiva e coinvolgente la condivisione di contenuti musicali sulla piattaforma.

Un'altra funzione "rubata" ad Instagram

La funzione ricorda da vicino la condivisione di musica nelle storie di Instagram, dove un'anteprima visiva del brano viene mostrata con un link diretto a Spotify. L'obiettivo di Meta è quindi continuare nell'integrazione dei suoi social, che ormai hanno sempre meno peculiarità: un po' come successo con le foto adesivo per gli stati. L'obiettivo, comunque, in questo caso è offrire un modo semplice e immediato per condividere e scoprire nuova musica all'interno degli aggiornamenti di stato.

Come apparirà la condivisione dei brani negli stati WhatsApp (fonte: wabetainfo)

È importante sottolineare che WhatsApp non avrà accesso ai brani specifici condivisi dagli utenti. Gli aggiornamenti di stato sono protetti dalla crittografia end-to-end, garantendo che solo i destinatari possano visualizzare il contenuto. Questo significa che né WhatsApp né terze parti potranno sapere quali canzoni sono state pubblicate negli stati.

E voi che cosa ne pensate di questo futuro aggiornamento? Utilizzate molto gli stati WhatsApp? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.