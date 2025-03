La data di uscita di EA Sports F1 25 è stata rivelata in anticipo?

Il noto leaker billbil-kun ha rivelato in anticipo la data di uscita di EA Sports F1 25, la nuova edizione del gioco di guida su licenza ufficiale FIA che, stando a queste informazioni, sarà disponibile a partire dal 30 maggio.

Electronic Arts non ha ancora presentato formalmente il gioco, ma secondo questa fonte l'annuncio arriverà il 26 marzo e includerà probabilmente tutti i dettagli in merito al lancio e alle due diverse versioni che sarà possibile prenotare.

billbil-kun riporta che EA Sports F1 25 sarà disponibile nella Standard Edition e nella Iconic Edition: quest'ultima andrà a sostituire la precedente Champions Edition e includerà, fra le altre cose, un accesso anticipato di tre giorni.

Non ci sono invece conferme in merito alla natura cross-gen o meno dell'edizione 2025: se il gioco approderà anche su PS4 e Xbox One oppure no lo scopriremo solo quando verrà pubblicato il comunicato ufficiale.