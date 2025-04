Spotify potrebbe aumentare il prezzo degli abbonamenti a breve, secondo un rumor

Nel corso dell'ultimo decennio, lo streaming è diventato senz'ombra di dubbio un punto saldo di riferimento per l'industria musicale, soverchiando per molti versi il classico formato fisico. Lo abbiamo visto con numerose piattaforme, tra Apple Music , Amazon Music Unlimited e Spotify , che forte dei suoi 263 milioni di abbonati detiene tutt'oggi il primato all'interno della scena. Purtroppo arrivano brutte notizie a tal proposito, dal momento che Spotify potrebbe a breve aumentare i prezzi dei suoi abbonamenti all'infuori del territorio statunitense: scopriamoli insieme nel dettaglio.

Aumenti in arrivo per Spotify

Secondo fonti vicine all'azienda e riportate dal Financial Times, Spotify potrebbe aumentare le proprie tariffe per i diversi abbonamenti all'infuori del territorio statunitense, che ha già conosciuto di recente un aumento dei prezzi, più precisamente a luglio dell'anno scorso.

Spotify

Entrando maggiormente nei dettagli, si parlerebbe nello specifico di un costo di 11,99 euro per l'abbonamento premium, contro i 10,99 euro del prezzo attuale. Aumento previsto anche per il piano riservato agli studenti, che potrebbe dunque passare dagli attuali 5,99 euro a 6,99 euro. Non farà certo eccezione anche il piano Spotify Premium Family, che da 17,99 euro potrebbe arrivare alla cifra di 18,99 euro. Si tratta di un trend ormai piuttosto comune tra le diverse piattaforme di streaming, come abbiamo visto di recente con Disney+ che negli ultimi mesi del 2024 ha aumentato il prezzo dei suoi abbonamenti, così come Netflix che ha introdotto nuovi aumenti nel Regno Unito, oltre che in Europa.