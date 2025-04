Gli aggiornamenti Android avranno una conferenza tutta loro chiamata Google Android Show: ecco la data

Google ha annunciato un evento inedito, denominato "Android Show: I/O Edition": sarà una presentazione interamente focalizzata sulle prossime evoluzioni del sistema operativo Android. L'evento sarà condotto da Sameer Samat, presidente dell'ecosistema Android, e precederà di una settimana l'attesissima conferenza Google I/O, il cui inizio è fissato per il 20 maggio.

Questa decisione di dedicare un evento separato ad Android suggerisce un cambio di strategia nella comunicazione di Google. Negli ultimi anni, infatti, lo spazio dedicato ad Android durante il Google I/O è progressivamente diminuito, lasciando presagire un maggiore focus su altre aree strategiche per l'azienda. L'annuncio di questo "Android Show" potrebbe indicare una volontà di riservare al sistema operativo mobile un palcoscenico dedicato, permettendo di approfondire in maniera più esaustiva le novità in arrivo.