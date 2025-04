Google AI Overviews raggiunge 1,5 miliardi di utenti al mese

L'intelligenza artificiale è diventata senz'ombra di dubbio parte integrante della nostra vita quotidiana. L'abbiamo visto negli ultimi anni con Galaxy AI di Samsung e Gemini di Google (pienamente integrati all'interno dei rispettivi sistemi operativi), così come ChatGPT, il chatbot di OpenAI che sta conoscendo una popolarità sempre più crescente con milioni e milioni di utenti all'attivo. In risposta al successo di ChatGPT, Google ha introdotto negli ultimi mesi AI Overviews , una nuova sezione del motore di ricerca basata sull'intelligenza artificiale che consente di ottenere . Sarebbe stata proprio AI Overview ad avere risultati a dir poco sorprendenti nell'ultimo periodo: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Il futuro dell'IA secondo Google

AI Overviews è solo uno dei tanti strumenti introdotti di recente dalla compagnia californiana, assieme al recente modello sperimentale di intelligenza artificiale Google Gemini 2.5 Pro, che offre la possibilità di creare podcast, oltre che l'integrazione di Gemini con Google Maps che consentirà a breve di trasformare i propri screenshot in veri e propri piani di viaggio.

Gemini 2.5

Non sappiamo se Google introdurrà ulteriori novità per AI Overview, eventualmente con l'aggiunta di funzionalità inedite o potenziamenti di vario tipo. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da Google, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.