NVIDIA RTX 5060 potrebbe avere una data di uscita fissata: arriverebbe prima della presentazione al Computex

Dal sito VideoCardz emerge un'indiscrezione sulla possibile data di uscita di NVIDIA GeForce RTX 5060, che potrebbe essere stata fissata addirittura per prima della sua presentazione prevista al Computex 2025 di Taiwan: si tratterebbe del 19 maggio.

Considerando che la presentazione ufficiale delle NVIDIA GeForce RTX 5060 sarebbe prevista per il 21 maggio al Computex, la data di uscita sarebbe dunque precedente di due giorni rispetto alla presentazione, caso piuttosto strano ma comunque in linea con la tempistica che sarebbe prevista per la nuova scheda video.

Conosciamo già data di uscita e prezzi della RTX 5060 Ti e mancano informazioni sul lancio del modello "liscio" della nuova GPU NVIDIA, con dettagli che erano effettivamente attesi per il mese prossimo.