AMD Radeon RX 9060 XT attesa per maggio: pronta la sfida alle nuove RTX 5060 di NVIDIA

La Radeon RX 9060 XT si baserà sul die Navi 44 , con un'interfaccia di memoria da 128 bit e due configurazioni di memoria, da 8 e 16 GB, proprio come le RTX 5060 Ti. Il numero di Stream Processor sarà di 2.048, esattamente la metà rispetto alla RX 9070 XT. La scheda dovrebbe offrire un game clock di 2620 MHz e un boost clock fino a 3230 MHz. Si prevede quindi un significativo salto prestazionale rispetto alla RX 7600 XT, che verrà superata sotto diversi aspetti grazie all'architettura RDNA 4. La promessa è quella di un netto miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni in gaming nella fascia media.

Il mercato guarda ai prezzi e alla disponibilità

Con i prezzi della RTX 5060 Ti che oscillano tra i 379 e i 429 dollari, ci si aspetta che AMD possa posizionare la RX 9060 XT su una fascia ancora più competitiva. L'azienda potrebbe così guadagnare terreno su NVIDIA, soprattutto se riuscirà a garantire una disponibilità più ampia e prezzi più coerenti con le aspettative degli utenti. I recenti successi della Radeon RX 9070 XT, che ha superato di dieci volte le vendite della RTX 5080 presso MindFactory, dimostrano che una strategia di prezzo ben calibrata può davvero fare la differenza.

AMD RDNA 4

In attesa dell'annuncio ufficiale, le aspettative sulla RX 9060 XT sono alte. Se confermata, questa nuova GPU rappresenterebbe l'inizio dell'offensiva RDNA 4, incentrata sulla fascia media e destinata, secondo i rumor, a escludere modelli high-end per questa generazione. Con un lancio previsto intorno al Computex e un mercato in fermento, la RX 9060 XT potrebbe diventare la nuova regina della fascia media, a patto che AMD riesca a mantenere le promesse su prezzo e disponibilità. In un contesto di grande competizione e turbolenze sul mercato delle GPU, la mossa di AMD potrebbe cambiare le carte in tavola.