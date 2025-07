NVIDIA annuncia la tecnologia Smooth Motion per RTX 40: frame rate raddoppiato secondo i primi test

Come funziona la Smooth Motion

Come già anticipato, si tratta di una tecnologia di generazione di fotogrammi in arrivo sulle RTX 40. Attualmente sono già disponibili i driver GameReady 590.26 in forma Preview (attenzione, però, perché i driver Preview sono rivolti agli sviluppatori, quindi vi suggeriamo di attendere il rilascio ufficiale). Oltretutto, per attivarla è necessario ricorrere a strumenti di terze parti come NVIDIA Profile INspector, quindi se non siete particolarmente esperti è meglio aspettare.

Ad ogni modo, i primi test riportano un frame rate raddoppiato, ad esempio in giochi come World of Warcraft. Si parla di un passaggio da 82 a 164. Ovviamente i driver Preview non sono perfetti, quindi possono subentrare problemi di compatibilità o di prestazioni.

La Smooth Motion su RTX 40 (Fonte: Guru3D)

La Smooth Motion non richiede un'integrazione specifica da parte degli sviluppatori, infatti avviene a livello software e può funzionare anche con i giochi più datati, aspetto molto interessante. Questi driver includono anche la nuova versione dello Shader Model (6.9, per la precisione), con nuovi ordini legati agli shader e al ray tracing, insieme ad altre novità.