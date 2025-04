Le GPU RTX 50 di Nvidia soffrono di un problema termico critico: il rischio è la durata nel tempo

La causa? Nessuna delle due schede utilizzava pad termici nella parte posteriore per dissipare il calore generato dalla zona di alimentazione. Con una semplice modifica termica, l'applicazione di materiale conduttivo ha portato la temperatura della RTX 5080 da 80,5 °C a 70,3 °C , e quella della RTX 5070 a un più gestibile valore inferiore ai 95 °C. Miglioramenti significativi che mettono in luce la scarsa progettazione termica delle GPU RTX 50.

Una progettazione economica a scapito della durabilità

Il problema sembra nascere anche da limiti nel design termico fornito da Nvidia ai partner, la cosiddetta "Thermal Design Guide", che secondo Igor's Lab basa i suoi parametri su condizioni ambientali ideali, non rappresentative del mondo reale. In sostanza, il raffreddamento dei VRM non è stato considerato una priorità durante la progettazione.

La prova di Igor's Lab

Materiali più resistenti al calore, come quelli usati nei server o nelle GPU industriali, sarebbero la soluzione, ma i costi elevati rendono questa opzione impraticabile per le schede destinate al mercato consumer. Il risultato è un compromesso che potrebbe rivelarsi dannoso nel lungo periodo.