LG annuncia i nuovi TV OLED AI 2025: preordini aperti in Italia con bonus e promozioni

LG ha ufficialmente presentato in Italia la sua nuova gamma di televisori OLED AI per il 2025, aprendo i preordini fino al 6 maggio . La collezione comprende i modelli delle serie OLED evo AI M5, G5, C5 e B5, pensati per rispondere a ogni esigenza abitativa grazie a un'ampia varietà di diagonali, che spaziano dai 42 fino ai 97 pollici . Si tratta di una proposta rinnovata non solo sotto il profilo del design, ma soprattutto nelle funzionalità, con un netto potenziamento della componente software e dell'intelligenza artificiale integrata.

I prezzi al pubblico della nuova collezione riflettono la ricchezza dell'offerta . Il modello LG OLED evo AI G5 parte da 1.599 euro nella versione da 48 pollici e arriva a 24.999 euro per il maxi schermo da 97 pollici. La serie C5, più accessibile ma sempre dotata del processore α9 Gen7 con AI, parte da 1.299 euro per il 42 pollici e raggiunge i 4.999 euro nella versione da 83 pollici. Anche la gamma B5 si attesta su prezzi simili per le configurazioni di ingresso. I modelli della serie M5, che rappresentano il top di gamma con tecnologia Zero Connect per una connessione completamente wireless, saranno disponibili nelle prossime settimane con prezzi a partire da 3.899 euro.

Con l'acquisto in preordine e la registrazione del prodotto sulla piattaforma LG For You, i clienti potranno accedere a una serie di vantaggi esclusivi . Tra questi, spiccano un rimborso fino a 3.000 euro con la rottamazione di un vecchio televisore, una soundbar in omaggio e 12 mesi di abbonamento gratuito a DAZN con la Serie A Enilive 2025/2026 inclusa. Una strategia che punta a rafforzare la proposta commerciale di LG, affiancando all'innovazione tecnologica anche un concreto valore aggiunto per i consumatori.

Processore e modalità

Il cuore tecnologico delle serie G5 e M5 è il nuovo processore α11 Gen2 con AI, premiato al CES 2025 come "Best of Innovation". Questo chip consente una gestione avanzata dell'immagine e del suono, integrando algoritmi di deep learning in grado di adattare dinamicamente i contenuti in base al contesto. Il miglioramento qualitativo coinvolge anche la luminosità, grazie alla tecnologia Brightness Booster Max che garantisce una luminosità fino a tre volte superiore rispetto ai pannelli OLED tradizionali. In ambienti molto illuminati, inoltre, la modalità Filmmaker Mode con Ambient Light Compensation preserva l'intento creativo dei registi, anche in condizioni di visione non ottimali.

Il TV LG B5 da 83 pollici

Sul fronte audio, l'AI Sound Pro permette di godere di un suono immersivo a 11.1.2 canali, mentre le nuove funzioni AI Wizard e AI Sound Wizard personalizzano l'esperienza audio e video in base alle preferenze dell'utente. La nuova interfaccia grafica del sistema operativo webOS, più semplice e moderna, è ottimizzata per offrire suggerimenti su misura grazie al riconoscimento vocale del profilo utente. Il telecomando aggiornato è in grado di distinguere la voce di chi lo utilizza e di suggerire contenuti in base alla cronologia personale, mentre l'integrazione con l'assistente AI Search consente di eseguire ricerche naturali, che possono ora sfruttare anche le potenzialità di Microsoft Copilot. Un chatbot AI dedicato è infine in grado di fornire assistenza in tempo reale per configurare il TV o risolvere problemi tecnici.