Sony conta sul fatto che gli utenti Nintendo possano passare a console "mature" come PlayStation, dice Yoshida

Si tratta di un altro aspetto della visione di Sony sulla casa di Kyoto, che a quanto pare non è vista in diretta concorrenza con PlayStation , a meno che non si parli del mercato nipponico dove ormai rappresenta un elemento di grande forza nell'industria e dunque l'avversario da battere.

L'ex-dirigente di SIE, Shuhei Yoshida, ha svelato di recente che Sony vede positivamente il successo di Nintendo , in quanto per la compagnia rappresenta maggiori opportunità che i suoi giocatori possano poi passare a console "più mature" come PlayStation .

Nintendo sarebbe solo un primo approccio ai videogiochi, per Sony

"Nintendo avvicina un pubblico più giovane ai videogiochi e alcuni di loro, una volta cresciuti, potrebbero passare a sistemi più maturi come PlayStation o Xbox. Naturalmente, Sony ha un enorme rispetto per ciò che Nintendo fa in termini di attività nel settore. Tutti noi pensiamo che sia importante che Nintendo continui ad avere successo, in modo da poter continuare a far crescere l'industria", ha detto Yoshida.

Sony, insomma, non si vedrebbe sullo stesso piano di Nintendo dal punto di vista della demografia del pubblico, considerando la propria piattaforma adatta a un pubblico più maturo rispetto a quella della casa di Kyoto.

In questo senso, sembra che la visione classica e per molti aspetti superata della Nintendo "per bambini" dimori ancora presso la stessa Sony, che vedrebbe le console Nintendo come primo approccio ai videogiochi, per poi passare a console "da grandi" come PlayStation.

È un'interpretazione forse non molto realistica al giorno d'oggi, considerando anche l'espansione del catalogo di Nintendo Switch e a maggior ragione anche Nintendo Switch 2 su generi sempre più ampi e numerosi, ad accogliere un pubblico estremamente variegato.