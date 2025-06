Sony non considera Nintendo una concorrente su scala globale, secondo l'ex PlayStation Shuhei Yoshida

Sony non ritiene che Nintendo sia una sua concorrente , almeno non a livello globale. La situazione è differente in Giappone, che però è un mercato a parte. A dirlo è stato Shuhei Yoshida , storico ex dirigente di PlayStation, da qualche tempo in pensione, ma attivissimo sui social. Yoshida è intervenuto in un episodio del Kit & Krysta Podcast, due figure molto conosciute tra i fan di Nintendo, per parlare di vari argomenti, tra i quali proprio il modo in cui Sony percepisce la casa di Mario.

Le parole di Yoshida

Leggiamo cosa ha detto Yoshida:

"Dentro Sony, anche quando fanno analisi di mercato, Nintendo non viene citata. C'è una competizione in termini di quote di mercato tra PlayStation e Xbox, ma in qualche modo Nintendo non viene coinvolta. Non è che ignorino Nintendo, ma non la considerano necessariamente una concorrente perché si rivolge a un pubblico diverso. Tranne in un mercato: il Giappone. Nintendo lì è fortissima, e Xbox praticamente non esiste. La gente di PlayStation che lavora in Giappone vede chiaramente Nintendo come una rivale."

Attualmente ci sarebbe da riflettere anche sulla competizione tra Sony e Microsoft, vista la progressiva trasformazione di Xbox in un editore multipiattaforma, interessato al mercato nel suo complesso, più che a foraggiare la sua piattaforma. A livello globale, effettivamente, Sony è forte di vendite ottime delle sue console (PS4 e PS5), fatte parallelamente a quelle di Nintendo Switch. Vedremo se Nintendo Switch 2 andrà ad attirare il target tipico delle console di Sony.