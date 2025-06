Un nuovo leak svela il presunto spessore di Samsung Galaxy Z Fold7

Manca ormai meno di un mese alla probabile presentazione ufficiale dei due nuovi modelli pieghevoli di Samsung, Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7, oltre che l'inedito modello entry-level Samsung Galaxy Z Flip7 FE. Nel frattempo, un leak emerso in Rete nelle ultime ore potrebbe aver svelato il possibile spessore di Samsung Galaxy Z Fold7: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Secondo i report delle ultime settimane, infatti, si stima che Samsung Galaxy Z Fold7 potrebbe avere uno spessore indicativo di 4,5 millimetri da completamente aperto , che aumenterebbero a 9 millimetri quando richiuso. Ricordiamo che al suo interno troveremo con ragionevole certezza il chip Snapdragon 8 Elite , protagonista della maggior parte dei top di gamma di quest'anno, a differenza del "fratello minore" Samsung Galaxy Z Flip7 che potrebbe montare invece il chip proprietario Exynos 2500, almeno per specifiche regioni di mercato.

Le foto condivise sui forum di Reddit nelle ultime ore mostrerebbero quello che potrebbe essere a tutti gli effetti il materiale promozionale con un totem di Samsung Galaxy Z Fold7. Entrando nello specifico, tale materiale promozionale metterebbe in evidenza uno spessore significativamente ridotto rispetto al precedente modello, con la cerniera visibilmente più sottile.

Quando uscirà Samsung Galaxy Z Fold7

Al momento non conosciamo ancora con precisione quando Samsung Galaxy Z Fold7 debutterà sul mercato. Considerando i modelli precedenti, i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung potrebbero essere presentati con un evento Galaxy Unpacked dedicato nel mese di luglio, e un debutto pochi giorni o settimane dopo. Il prezzo di lancio dovrebbe mantenersi piuttosto simile all'anno scorso, senza evidenti variazioni.

Samsung Galaxy Z Fold7

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno trovare una conferma (o eventuale smentita) ufficiale da parte della compagnia produttrice sudcoreana. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.