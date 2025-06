Su Google Play è arrivato il primo emulatore di PlayStation 3

Si chiama aPS3e il primo emulatore di PlayStation 3 per sistemi Android , pubblicato su Google Play negli scorsi giorni. Nella descrizione ufficiale possiamo leggere: "aPS3e è un emulatore PS3 nativo per Android che può già eseguire molti giochi. Tuttavia, a seconda delle prestazioni del tuo dispositivo, la maggior parte dei giochi potrebbe non funzionare alla massima velocità."

Serve uno smartphone potente

Stando ad Android Authority, aPS3e è stato creato fondendo il codice di RPCS3, Termux e Vita3K. A svilupparlo è stato tal "aenu" che lo ha reso disponibile come open-source su GitHub, senza però inserire un file di licenza.

Un gioco di PS3 che gira su aPS3e

Sembra una piccolezza, ma in assenza di file di licenza, GitHub applica automaticamente le leggi standard sul diritto d'autore, imprendendo quindi di creare o condividere progetti derivati dal codice sorgente. Vedremo se con il tempo aenu, che ricordiamo ha usato il codice di altri emulatori per creare il suo, correggerà questa situazione.

Come sottolineato, per far girare i giochi di PlayStation 3 su Android serve uno smartphone recente e abbastanza potente. Altrimenti dimenticatevi la fluidità. Viene consigliato di usare Android 16 su di un dispositivo di ultima generazione. L'emulatore di suo è ancora in fase di sviluppo, quindi aspettatevi bug e incompatibilità varie. Scaricandolo, potrete usarlo nella versione gratuita con pubblicità, oppure in quella a pagamento senza pubblicità, che costa 4,99 euro. Aggiungiamo noi, che dovete possedere una copia originale dei giochi che ci fate girare sopra. Ma questo, immaginiamo, lo sappiate già.

Comunque sia, ecco dove scaricare aPS3e.