Giochi PS3 e Xbox 360 potrebbero essere i prossimi remaster da parte degli specialisti di Nightdive

In generale, i Nightdive vengono considerati tra i migliori in assoluto per quanto riguarda la rimasterizzazione di giochi del passato, come hanno ampiamente dimostrato con diverse operazioni del genere, come Doom 64 , System Shock: Enhanced Edition , Quake, Star Wars: Dark Forces e altri.

Gli specialisti di Nightdive sono alla ricerca di altri giochi da rielaborare per il pubblico moderno, attraverso remaster o remake, e stanno adocchiando in particolare i giochi dell'epoca PS3 e Xbox 360 , dunque relativamente recenti ma con diversi titoli che potrebbero prestarsi bene ad operazioni del genere.

Le sfide offerte da PS3 e Xbox 360

Durante una recente intervista con VGC, il capo dello studio, Stephen Kick e il director of business development Larry Kuperman hanno riferito che intravedono un grande potenziale nella libreria di giochi dell'epoca PS3 e Xbox 360, nonostante questi si presentino come titoli piuttosto complessi da rimasterizzate.

Un'immagine di Star Wars: Dark Forces Remastered

Solitamente, Nightdive sceglie giochi usciti su PC, utilizzando questa versione come base di partenza da adattare poi attraverso il KEX Engine proprietario dello studio, con un'operazione che può essere più o meno complessa in base al materiale di partenza e al target stabilito per quel particolare progetto.

Partire dai giochi PS3 e Xbox 360 pone dei problemi aggiuntivi perché si tratta di titoli sviluppati per architetture diverse, che possono presentare delle notevoli difficoltà. Tuttavia, i Nightdive si dicono pronti a intraprendere anche questo tipo di sfide.

"Siamo pronti", ha spiegato Kuperman, precisando poi che la questione dipende da molte variabili, come la presenza del codice sorgente nella sua interezza, il fatto di partire da esclusive Xbox 360 o PS3, in particolare in quest'ultimo caso che può rappresentare delle difficoltà ulteriori vista la complessità dell'architettura della console Sony.

Tuttavia, secondo gli sviluppatori il KEX Engine può gestire casi del genere, e nell'intervista viene menzionata, come esempio, la possibilità di rimasterizzata Haze, lo sfortunato sparatutto per PS3 che sarebbe dovuto essere l'"Halo-killer" ma che fu invece un notevole flop. Se Nightdive dovesse prendere in considerazione il gioco in questione ne parlerebbe prima con gli sviluppatori originali, presentando la remaster come una possibilità di rilanciare un titolo che non ebbe molta fortuna all'epoca.