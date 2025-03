System Shock 3 si farà veramente? Nightdive Studios ne parla, commentando anche altri contenuti

Cosa è stato detto su Systemo Shock da Nightdive Studios

Ricordiamo che Nightdive Studios detiene i diritti dei primi due giochi di System Shock: ha pubblicato un remake di System Shock e c'è una remaster di System Shock 2 prevista per giugno.

Tuttavia, i diritti concessi in licenza ad Otherside per System Shock 3 sono stati venduti a Tencent, il che significa che ora spetta al conglomerato cinese decidere se realizzare il terzo gioco.

Alla GDC, il direttore dello sviluppo commerciale di Nightdive, Larry Kuperman, ha ammesso che System Shock 3 rimane in una situazione "molto complicata", ma ha dichiarato che i fan potrebbero ricevere chiarimenti sul suo futuro "potenzialmente entro un anno".

"La situazione intorno a System Shock 3 è molto complicata", ha detto, aggiungendo che Nightdive non ha ancora un aggiornamento concreto per i fan. "Non ancora, non ancora. Non so quando si chiarirà, ma potenzialmente potrebbe essere entro un anno. Oppure potrebbe volerci più tempo. Detto questo, quello che posso dire è che abbiamo una idea di quali sono le nostre possibilità."

"È in arrivo la rimasterizzazione di System Shock 2. Oggi mi è stato chiesto due volte perché non abbiamo fatto un remake e io ho risposto: 'Avete forse l'impressione che, avendo fatto un remaster, non saremo in grado di fare un remake in futuro?'. Non che lo possa confermare o smentire. Ma pubblicheremo qualcosa".

Alla domanda su quale possa essere il futuro di System Shock al di là del remaster di System Shock 2, Kuperman ha risposto: "Vedremo cosa succederà. Voglio dire, ci sono cose che possiamo fare all'interno del primo e del secondo gioco".

