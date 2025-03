La serie TV di The Last of Us arriverà fino alla quarta stagione? Il regista spiega qual è la priorità

Parlando con GamesRadar+, gli autori della serie TV di The Last of Us hanno detto la propria sulla questione.

The Last of Us avrà una seconda stagione e anche una terza stagione, ma andrà oltre? Il regista - Mazin - afferma che è possibile, ma che il vero nocciolo della questione è che la priorità del team è realizzare una serie TV di qualità, senza ossessionarsi sul numero di episodi o di stagioni .

Le parole di Mazin e Druckmann su The Last of Us

Mazin spiega: "Vogliamo puntare in alto. Non posso fare promesse per un numero esatto di stagioni, ma dirò questo: alle volte le persone dicono che la Stagione 1 è stata troppo veloce. Ora queste persone dicono che stiamo allungando la storia per avere più stagioni".

"In realtà non stiamo facendo nulla di tutto ciò. Abbiamo realizzato la prima stagione nel modo in cui ritenevamo fosse giusto e stiamo realizzando una seconda stagione e una stagione 3, forse anche una stagione 4, nel modo in cui pensiamo sia corretto."

Mazin continua affermando: "Abbiamo la possibilità di fare molto di più, ma vi diremo cosa diciamo sempre a HBO quando ci chiedono quanti episodi ci saranno nella prossima stagione. La risposta è 'vi faremo sapere', perché ciò che conta è che ci diano la sensazione giusta. Quando dovremmo finire questa stagione? Come dovrebbe funzionare la prossima? Ci prendiamo il nostro tempo per realizzare il prodotto migliore possibile".

Druckmann - co-creatore del videogioco e showrunner della serie TV - aggiunge: "Cerchiamo di non farci pressare dall'esterno. HBO sotto questo punto di vista è grandiosa perché non viene da noi a dirci quanti episodi devono essere creati e quante stagioni servono e quante ore di girato vogliono. Vengono da noi e ci dicono, fate in modo che la storia funzioni e vi supporteremo al meglio delle nostre possibilità."

"Nel caso di questa stagione, sette era il numero giusto di episodi. Non sappiamo se accadrà di nuovo, esattamente quanti episodi ci saranno nella prossima stagione. Abbiamo una destinazione da raggiungere in mente. Sappiamo quali sono i principali punti di svolta lungo la via e cosa dobbiamo fare per arrivare al finale. Inoltre, la parte divertente quando ideiamo una stagione è trovare l'opportunità per espandere la storia nei punti chiave".

Segnaliamo infine che i fan di The Last of Us Stagione 1 pensano di aver trovato un buco di trama.