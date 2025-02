System Shock 2: Enhanced Edition cambia nome e diventa System Shock 2: 25th Anniversary Remaster

Nightdive Studios ha annunciato un cambio di nome per System Shock 2: Enhanced Edition, che d'ora in poi si chiamerà System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, sfruttando in questo modo la coincidenza con il venticinquesimo anniversario dell'originale.

Il team ha anche annunciato che la data di uscita del gioco verrà annunciata in occasione del Future Games Show: Spring Showcase che si terrà il 20 marzo, momento in cui probabilmente vedremo qualcosa di nuovo sul titolo in questione, magari nella forma di un nuovo trailer di presentazione.

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster sarà disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch nella data da definire, rappresentando una versione riveduta a tecnicamente migliorata dello storico originale.